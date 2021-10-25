新北市立十三行博物館將於11月12日（五）辦理「種子教師研習營」，自10月25日（一）下午2時起至11月2日(二)下午5時止開放線上報名（https：／／bit.ly／3aVX5U6），名額共60名，全程免費。參與研習者可獲得「教師研習時數」或「環境教育時數」6小時，歡迎全國公私立小學教師、行政人員踴躍參與，將豐富多元的台灣史前文化帶進校園！

今年度種子教師研習營以「聽・環境對你唱首歌」為主題，除了透過館內導覽解說課程，讓參與的教師們認識北台灣精采多元的史前文化。另外還特別安排戶外踏查行程，順著藝術家精心設計的聲音引導，漫遊開臺天后宮、渡船頭、大眾廟、老榕碉堡等景點，將八里在地的歷史人文、自然生態融入在環境教育中。

十三行博物館表示，為鼓勵教師們多多利用博物館資源，強化史前教育，讓考古走進校園。種子教師研習營不只是由館方「單向授課」，更重視博物館與教師們的「雙向交流」，因此規劃行動博物館「展示模組」與「考古旅行箱」操作體驗時間，讓參與課程的教師練習如何利用陶罐拼圖、人骨模型、仿製石器等教具，解說史前文化，分享各自的心得。並鼓勵大家踴躍申請十三行的行動服務，將校園的教室、圖書室打造成一個「快閃博物館」。

淡水區國民小學服務的李老師表示，現今社會科的教材中，雖然常常看到大坌坑、十三行、繩紋陶、新石器這些專有名詞，但因為缺乏近距離接觸史前文化的機會，所以感覺還是很陌生。期待透過這次的研習營，能夠更深入了解考古遺址的內涵，將來也會積極申請十三行的行動博物館，讓學生們在學校也能感受考古的樂趣！