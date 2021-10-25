嘉義市長黃敏惠帶領小朋友進到萬聖節全英語闖關遊戲現場。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與小朋友一起玩萬聖節全英語闖關遊戲。（廖素慧攝）

嘉義市推動雙語教育10年，今年「嘉義市英語教學資源中心」配置專屬人力，聘用20位外籍教師，市長黃敏惠25日宣布今年是嘉義市雙語教育元年，同時舉辦「全市英語日」活動，讓孩子透過遊戲在生活中自然而然說英語。

每年10月31日是萬聖節，嘉義市政府今天在宣信國小舉辦萬聖節英語闖關活動，全市各國小約120位師生組隊參加，全程說英語，通過13位外籍老師關主的考驗，才能獲得「南瓜盃」獎品，市長黃敏惠、副市長陳淑慧跟小朋友玩在一起，有如異國節慶嘉年華會。

黃敏惠表示，嘉義市推行生活英語教育，自2011年起陸續建置興嘉及民族兩所國際英語學院，108學年度起推動各項雙語教學計畫，109學年度起各公立國中小學「校校有外師」，110學年度推動「部分領域雙語教學計畫」引進更多外籍教師，今年正式成立英語教育資源中心，統整資源投入雙語教學。

黃敏惠表示，10月充滿萬聖節氣氛，市府透過萬聖節活動推行「全市英語日」，讓孩子在節慶活動歡樂中自然而然說英語，同時在外師的引導下，認識及體驗異國文化。

市府教育處長林立生指出，今年投入經費於英語教學資源中心（ETRC）配置專屬人力，此外，除了自聘11位外師，還有2個英文學院共4位外師，教育處向國教署爭取部分領域雙語教學計畫，聘請5位外師在嘉北、宣信、文雅及民族等4校國小及北興國中服務，共有20位外師，17位外師已到位，尚有3位外師因疫情影響暫未入境。