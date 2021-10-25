【愛傳媒Jack Dai專欄】原文是去年年中發布的，現在看起來是神預言，四點摘要：

1. 低門檻易成為選舉的延長賽，政治難以安定，不利於地方首長的長期施政。

2. 罷免制度的設計，衡諸世界各國係為「備而不用」的制度，低門檻就是變相鼓勵推動罷免，勞民又傷財。

3.低門檻罷免制度容易製造仇恨，將使全國共識或是情感不易凝聚。

4.十年河東、十年河西，待執政黨聲勢低時，或許就是執政黨公職人員面臨被罷免的危險。

看到網上和新聞上有人開始喊「罷免門檻太低」，覺得好笑，終究這法可是執政黨2016年的傑作，即使如此，若執政黨提出提高門檻的修法，我挺還支持的：「制度就是這樣，沒有完美，只有在不斷修正中、找到最契合當下的選擇。」

現在的制度，門檻帶動行為誘因，顯性與隱形的成本太高。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

照片來源：作者臉書截圖。

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