學校的老師與同學，也到頒獎獎典禮祝賀賴名浩。（明道提供／吳建輝彰化傳真）

賴名浩作品「進界」，純手工繪製並運用數位印花，加上傳統編織與現代服裝流行元素，強調能以單品多元搭配，創造出多層次的組合，不僅能與平日服裝座混搭，也能隨著心情拆卸搭配的機關設計。（明道提供／吳建輝彰化傳真）

亞洲最具規模且歷史悠久「時裝設計新人獎」揭曉，來自明道大學時尚系大三學生賴名浩，以作品「進界」從18個國家、450名選手近千件作品中脫穎而出，勇奪最佳商業潛力獎，同時也是本屆最年輕的得獎者，賴名浩說，能夠擊敗眾多有名的設計師拿到獎項他相當開心，未來會繼續朝著服裝設計師的目標努力前進。

賴名浩作品「進界」，純手工繪製並運用數位印花，加上傳統編織與現代服裝流行元素，強調能以單品多元搭配，創造出多層次的組合，不僅能與平日服裝座混搭，也能隨著心情拆卸搭配的機關設計，更重要的是作品也加入環保元素，利用廢棄安勸帶、工廠臘繩、斷碼織帶等，賦予廢棄物元新生命。

賴名浩表示，「時裝設計新人獎」一直是自己非常想挑戰的比賽，升上大三就以此為目標，雖然比賽為了趕工把作品打造出來，有好幾天沒睡覺，但當作品呈現在眼前時，心中的感動與成就感，是無法用任何言語去形容的。

賴名浩說，這一年在服裝訂製公司實習，對他來說也是相當重要的經驗，但也讓他深刻了解，在台灣要經營自創服飾品牌，是相當困難的，但他仍不會放棄夢想，繼續朝著一名出色服裝設計師的目標前進，希望能在5至10年內，打造屬於自己的獨立服飾品牌。

明道時尚系主任郭大維表示，「2021時裝設計新人獎(Taiwan Fashion Design Award)」由經濟部工業局主辦、紡拓會執行，是國內服裝設計競賽的最高殿堂，自1987年開辦至今已有35屆，可以說是亞洲最具代表性的服裝設計競賽，賴名浩同學身為大三學生能擊敗眾多設計師，獲得最佳商業潛力獎，是非常難得的佳績。