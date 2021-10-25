雲林縣警方本月16日發現有人使用偽造五倍券在斗南鎮加油站加油，循線到彰化、台中查獲楊姓、陳姓偽券集團成員，共起出4張500元的五倍券，2人涉嫌偽造文書、偽造有價證券、詐欺、毒品、槍砲等案，22日裁定羈押，全案擴大偵辦中。

雲林地檢署表示，40歲楊嫌駕駛懸掛偽造車牌車輛，本月16日凌晨4許至雲林縣斗南鎮大業路統一速邁樂加油站，持用面額500元的偽造五倍振興券2張加油後離去，經加油站人員發現，持2張偽造五倍券報警。

案經檢警循線追查，本月21日在台中市烏日區一帶先行查緝楊嫌同夥陳嫌到案，陳嫌隨後帶同警方前往查緝楊嫌到案，並在楊嫌住處起出偽造五倍券2張、筆記型電腦2台、彩色列表機1台等涉嫌偽變造5倍券的相關證物。

辦案人員另起出疑似作案時使用的偽造證件5張、偽造行照及本票半成品、偽造車牌1面、偽造車牌號碼影印字母2張、改造手槍1支、子彈8顆等證物。目前持續追查其他涉案犯嫌，並調查有無偽、變造五倍券流入市面。