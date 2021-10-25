道奇在國聯冠軍戰G6的背水一戰無法派出王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)先發，總教練羅伯茲(Dave Roberts)坦承這是一個失算，間接導致他們被勇士淘汰。主要原因是在分區系列賽對戰巨人G5，薛爾瑟第9局登板投了13球，休息短短兩天後又登板先發對戰勇士，造成預期以外的嚴重耗損。引述薛爾瑟的說法是「我的手臂掛掉了（My arm was dead.）。」

原先道奇就有一些先發、牛棚兩用的投手，但薛爾瑟大聯盟生涯從沒擔任過牛棚，在這種時刻忽然更動體力調節的方式，導致他手臂無法從疲勞中復原。這和他2019年在世界大賽落枕的情況完全不同，當時薛爾瑟復原之後在G7回來宰掉了太空人，這次即使道奇撐到G7，薛爾瑟也未必能拿出100%狀態。

羅伯茲說：「如果能找到鐵定拿下G5（對戰巨人）的另一個人選，我一定會用的。那時候我跟教練團、薛爾瑟本人談過，我相信薛爾瑟。只是結果變成這樣，我們在整個系列賽（對戰勇士）一路苦戰。」若薛爾瑟沒有出現疲勞問題，道奇原先的方案是讓伯勒(Walker Buehler)負責勇士G7，薛爾瑟來投G6。況且薛爾瑟出戰的那場G2可能不會輸，道奇只要6戰就有機會倒過來擊敗勇士。

畢竟羅伯茲的選項也不多，道奇季後賽之前折損了兩位主力先發投手柯蕭(Clayton Kershaw)、包爾(Trevor Bauer)。雖然還有普萊斯(David Price)，但羅伯茲不敢用（普萊斯季後賽一場都沒上）。無論如何，道奇現在必須考慮的是下一個球季，畢竟薛爾瑟、柯蕭的合約都在本季結束了，他們的去留是更大的問題。