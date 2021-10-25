在美元走弱之下，國際金價周一徘徊在1800美元關鍵關卡。在聯準會(Fed)上周表示通膨會持續到明年之後，投資人開始評估Fed如何應對通膨壓力。

在亞洲時間午後兩點多，現貨黃金價格來到每盎司1798.51美元。美國黃金期貨漲0.2%，來到1799.10美元。

金價在上周五升至今年九月初以來最高水準。隨後Fed主席鮑爾(Powell)表示，Fed應該開始減少資產購買，金價漲幅才會縮減。

儘管央行縮減刺激和升息會推高政府債息上升，轉換到對金條的持有成本增加(黃金不生利息)，但是黃金通常被視為是與通膨對沖。

IG市場分析師Kyle Rodda表示，由於投資人尋求與通膨對沖，並將黃金視為潛在的對象，因此黃金短期內升勢正在增強。Rodda並認為如果金價突破1800美元，在1830美元會遇見阻升力。

而長遠來看，黃金走勢要看各國央行將採取何種措施來對抗通膨。

美元匯率跌0.1%，也讓對黃金的持有比持有貨幣更具吸引力。

路透分析師Wang Tao表示，在技術方面，金價會測試1814美元，如果突破1826美元，則金價可能一路上漲到1826美元。