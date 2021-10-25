鹿港分局草港派出所員警陳永源，波麗士變身牛仔，幫忙飼主將逃家的牛牛趕回牧場休息，結束一場虛驚。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

波麗士好忙 牛牛撞開牛欄門閂逛大街 鹿港警辦牛仔趕回牧場

真的沒看錯，3頭牛牛在台61線路旁悠哉吃草、逛大街。鹿港警日前接獲路過駕駛報案指，有3頭牛兒在台61線西濱快速道路洋厝交流道旁平面道路上悠哉散步，擔心來往車輛車速過快傷及牛隻，警方趕緊聯繫飼主並巧扮牛仔，順利協助將牛牛們趕回牧場休息，結束一場虛驚。

牛仔好忙、波麗士也好忙。鹿港分局草草港派出所警員陳永源日前12時35分許執行轄區巡邏勤務時，接獲通報，指鹿港鎮台61線洋厝交流道旁平面道路附近，有3頭牛正在路邊悠哉漫步、逛大街，由於來往車輛車速都很快，險象環生，已經影響路過車輛之通行，也危及牛隻的生命安全。

陳永源半信半疑前往現場了解，沒想到最後在台61線路旁的田地中，順利找到3頭牛的身影，在旁竟還有一隻負責看守的「牧牛犬」在草地奔跑遊蕩。因當時並無飼主在場，陳永源只好在附近逐戶詢問，順利找到王姓飼主。

根據了解，這3頭牛是附近牧場所飼養，王姓飼主向警方表示，平時柵欄都有關上、鎖好，這次牛隻應該是趁隙頂開門閂偷偷逃跑出來；所幸當時路上人車稀少，未釀成交通堵塞及意外，在眾人合力下，順利將翹家的3頭牛牛，趕回牧場休息，結束一場虛驚。王姓飼也不忘對警方的幫忙及協助表達感謝。

鹿港分局指出，日正當中有牛隻悠閒地在大馬路邊漫步、吃草，畫面雖然有趣，但也容易發生交通事故，造成傷亡，提醒養動物、寵物的飼主，若疏縱動物在道路奔走，導致民眾出車禍，飼主恐怕要負起過失傷害的責任，呼籲飼主，務必將家中飼養動物看管好，避免發生危險。