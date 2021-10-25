派出所所長是地方治安的骨幹，應秉持著「無縫接軌，治安不打烊」的理念，依適任人員之品操學能工作績效、職務歷練，適才適所，發揮所長，提昇整體治安維護效能，新北市政府警察局蘆洲分局於10月25日下午，由分局長張國哲親自主持所屬八里、德音分駐（派出）所新任所長布達典禮；另各界人士均到場觀禮，並期許新任所長能盡心盡力為地方治安、交通貢獻。

分局長張國哲在布達典禮上，也勉勵新任所長，務必貫徹侯市長「社區警政、安居樂業」的理念，並秉持局長黃宗仁所提的「人民最大、基層優先」、「第三方警政」、「行動治理」與「五力（警友、義警、民防、志工、巡守隊）齊發」等工作方向執行，強力掃蕩黑幫、詐欺、槍毒等毒瘤，展現維護治安決心，用心在治安、交通與為民服務，善用民力資源，充分讓民眾感受到警察的用心。

新任八里分駐所所長郭成龍(原任板橋分局巡官)、新任德音派出所所長鍾承餘(原任交通警察大隊蘆洲分隊分隊長)，2位新任所長均資歷完整，內外勤經驗豐富，希望憑藉其專業能力，改善交通及治安，地方上對他們的表現也都寄予厚望。