新竹市新竹國小周邊通學步道改善工程，將透過退縮校園圍牆，並以穿透式圍籬讓百年校舍重新被社區、路人看見。（陳育賢攝）

有百年歷史的新竹市新竹國小周邊通學步道急待改善，市府特別爭取2290萬元經費打造全新通學步道，工程於25日正式開工，將透過退縮校園圍牆，並以穿透式圍籬讓百年校舍重新被社區、路人看見，並打造400公尺安全的綠蔭廊道。

副市長沈慧虹表示，市府近年已投入3.72億元推動步行城市計畫，也投入超過1億5000萬推動改善14處通學步道，此次新竹國小通學步道整體長約400公尺，雖然距離不是最長，但是藉由大量退縮校園圍牆，換取到更多更安全的步行空間。

另外，南大門校門口高達7層樓的大樹檸檬桉，是南大路上最高大的樹，守護著竹小學子30載，期待改善修建後的步道，除了讓檸檬桉有更寬闊的樹穴外，更多出停等的休憩空間，讓孩子們在大樹下乘著綠蔭，等待家長接送，老檸檬桉也會繼續陪伴新竹國小的孩子長大。

教育處代理處長沈靜濤表示，新竹國小校內的百齡樓是市定古蹟，為全市僅存少數見證日據時期至光復後的教育建築物，但過去一直以來被圍牆鎖在校內，外人無法欣賞到其風華，此次透過通學步道的修建，原本高高的圍牆改為穿透式圍籬，讓行經步道的師生和社區民眾可以親近感受竹小百齡樓日式建築之美。

新竹國小校長張淑玲表示，新竹國小通學步道是南大路上最美的風景，擁有隨四季變化的台灣欒樹及高大的檸檬桉，期許步道完工後成為南大路上的新亮點，和社區共享校園綠意美景。

教育處指出，新竹國小通學步道自2019年起即著手規畫，此次獲營建署核定2290萬元經費，工程範圍包括南大路、興學街學校周邊人行步道，預計明年4月底完工。