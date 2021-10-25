台泥企業團今（25）日在高雄舉行三元能源科技高雄鋰電池廠新建工程動土典禮，瞄準國際高級客戶。（柯宗緯攝）

台泥企業團今（25）日在高雄舉行三元能源科技高雄鋰電池廠新建工程動土典禮，初期投入120億，預計2023年啟用，產能1.8GWh，1年可生產約2.4萬台電動汽車所需長程電池量，將瞄準國際高端客群，專攻千萬電動超跑、太空科技運用。

台泥董事長張安平指出，高雄為台泥發源地，這次選在40年前小港紙廠舊址蓋廠，「很多人好奇，台泥為什麼要做電池？」，台泥生產水泥要努力減少碳排放，也做出承諾，2030年做到減碳30％，2050年預拌混凝土零碳。

「未來經濟體系是建立在移動式的、可儲存的能源，而電池將是他的核心。」張安平坦言，現行技術水泥業確實無法達到碳中和，台泥除使用更多替代燃料與原料達到減碳外，更投入綠電、儲能、電池、碳捕獲及碳匯造林等5個領域發展，去offset（抵消）水泥生產的碳排放，取得平衡。

沈榮津致詞提到，樂見台泥帶著企業升級轉型，尤其是電池主題，與政府能源轉型政策及國際淨零碳排的議題息息相關，包括儲能系統與電動車發展，電池扮演重要角色。他期許台泥與旗下子公司帶領台灣在電動車及儲能產業與國際接軌，成為台灣經濟成長的新動能。

陳其邁表示，台泥起家厝就在高雄鼓山，這次投資意味著重新定錨，將高雄打造為能源科技發展重鎮；台泥旗下能元科技在全球在高功率的鋰電池已是領先企業，不論未來發展能源產業的綠電到儲能，高雄也希望跟台泥、三元能源科技一起打世界盃。

台泥指出，三元小港廠未來也將比照半導體產業，對製成、製造及環境要求採高標準方式，走向精密製造、高度自動化的方向。因此進駐高雄後，預計將延攬上百位高素質、高學歷的工程及研發人員，並擴大研發團隊。