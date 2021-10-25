港星黃嘉雯是選美出身，她在2019年參加香港小姐競選獲得冠軍，打開知名度，27歲黃嘉雯還因傲人上圍，被受封為「港姐乳神」的美名，而黃嘉雯近日則因一張與天王郭富城的合照引發討論，只見黃嘉雯開深V豪露事業線，郭富城則是手擺身後，和黃嘉雯保持著安全距離入鏡、相當紳士。

黃嘉雯近日出席畫展活動時，巧遇天王「城城」郭富城，在黃嘉雯曬出彼此的合照中，黃嘉雯身穿一襲開深V花花洋裝，大方解放C級美胸和事業線，讓黃嘉雯舉手投足氣質又不失性感，而身穿西裝的郭富城則雙手擺身後、眼神直視前方，郭富城和黃嘉雯保持距離入鏡、相當紳士，而港姐與天王的組合，也讓網友驚呼兩人是「型男美女」、「舞台王者VS香港小姐」、「完美組合」。

同時，黃嘉雯也PO照分享出席活動的一系列美照，放下一頭長髮的她，搭配深V洋裝，讓黃嘉雯魅力十足，而黃嘉雯彎腰寫毛筆時，她則警覺地手壓住胸口防走光，這張照反而引發網虧她是「心機手」，會讓人忍不住多看一眼。

黃嘉雯穿深V洋裝長髮遮胸，在彎腰時一手遮住胸口防走光。（圖／取材自黃嘉雯Instagram）

27歲黃嘉雯擁有亮麗外型和火辣身材，讓她在參選港姐前，在模特兒圈就小有知名度，最後，黃嘉雯憑著突出身材、口才及舞藝，一舉拿下2019年度香港小姐冠軍以及最具體態美佳麗獎，黃嘉雯透過港姐選美成功挑戰自我，同時也實現演員夢，在今年陸續交出《把關者們》、《我家無難事》等戲劇作品。