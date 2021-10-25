台股集中市場今日在外資轉買超、航海王重振旗鼓之下，指數開低收高，守住5日線。今受台積電(2330)開盤翻落600關挫低電子權值軍團士氣影響，集中市場甫開盤即丟失5日線，隨後在電金傳齊跌下，指數一度探低至16784.11點，所幸航海王多頭奮起，加上元宇宙、車電、IC設計、ABF、LED等族群價漲量增，輔以美股期指翻紅助陣，多頭趁勢而上，一舉收復5日線並扣關16900，但台積電始終提不起升氣，阻礙多頭上攻，尾盤買單拉抬聯電(2303)、宏達電(2498)、欣興(3037)、奇鋐(3017)、光磊(2340)、南電(8046)、永光(1711)等，終場仍成功逆轉勝，收高5.5點、為16894.24點，總成交值縮減至2666.34億元。

籌碼面，今日外資轉買超47.0681億元，投信賣超2.0998億元，自營商買超7.2313億元，三大法人買超52.19億元；累計本月以來，外資賣超477.22億元，今年以來賣超5528.59億元。技術面，5日均線16892.20點、20日均線16730.93點，5日RSI為66.06、10日RSI為54.55，9日K值為79.79、9日D值為74.35，20日乖離率為0.98。

盤面上，航運族群近期多空紊亂，既有大陸雙控、限電，以及美國政府出手干預高運價利空，也有Q4歐美陸消費高峰、東南亞防疫鬆綁出貨需求利多，族群走勢也起起伏伏，今日多頭再度揚帆，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)分別收高6.84%、5.17%、3.28%，帶動中櫃(2613)、志信(2611)、台驊投控(2636)等攜手跟漲，成為今日大盤上攻主力。元宇宙持續挾夢想進擊，鼎元(2426)、光磊(2340)、驊訊(6237)、揚明光(3504)、威鋒電子(6756)等強勢攻高，終場收高7%~2%不等。特斯拉換電池，供應鏈吃香，電動車零組件概念股康普(4739)、美琪瑪(4721)、聚和(6509)等攜手攻上山頭，爆量漲停。宜新實業(4440)今以每股38元掛牌上市，今日最高攀上44.85元，終場收44元、漲幅15.79%。

分析師表示，因11月中旬前仍處美台第三季財報公布期，短線市場雜音較多，台股偏區間整理格局，接下來仍應觀察年底旺季出貨與FOMC會議訊息，建議買低不買高，留意分散風險，逢低選擇大型績優股介入。操作配置建議以晶圓代工、IC設計、封測、伺服器相關類股，搭配非電子類選擇以電動車、汽車零組件、自行車與碳纖材料相關類股為輔，一般投資人也可以挑選台股型基金繼續布局，或者定期定額扣款，中長期持有。