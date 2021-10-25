企業17年甲級男女排球聯賽10月30日在台南成功大後體育館點燃戰火，大會25日舉辦開賽記者會，高呼「I’m the Best」口號，也推出賽制調整、全新官網與售票機制、外籍選手加盟及人氣好手回歸，每周也有主場日活動，要讓排球迷好好享受這一季賽事。

企排17年男、女各5支勁旅，除了100場例行賽，今年12月還有明星賽，季後賽賽制則修改為例行賽第1直接進入總冠軍賽，2到5名則進行單淘汰制挑戰賽，最終獲勝隊伍與例行賽第1爭奪總冠軍。

本季第2個亮點是全賽季進場採售票制，球員須先到拓元首票系統購票，進場也得遵守防疫規定戴口罩、量體溫、實名制，若無法到現場欣賞，也可透過Eleven Sports頻道、企排聯賽官網及中華民國排球協會臉書粉專收看，同時YouTube HOP Sports運動賽事直播網，也方便球迷利用手機觀賽，全新官網則預計10月30日當天上線。

台中太陽神男排隊本季網羅原本已經轉任教練的「黃金左手」吳宗軒、「小巨人」簡偉倫以選手身份加入；去年因為背部、腰部惡性腫瘤開刀休養的「閃丸」張善源，本季回歸屏東台電；女子組則有中國人纖多明尼加瓦德茲（Annerys Vargas Valdez）等7個外籍好手加盟，為國內排球帶來不一樣的挑戰。