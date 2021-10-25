10月6日，上市建商皇翔建設公告以77.59億元，買進台中7期，坐落台中市市政北一路、惠來路2段口的2895坪土地，拆算單價268萬元。這是皇翔建設首次進軍台中，一出手就創下今年台中總價最高的土地交易案。

根據《財訊》報導，該地地主是太日東龍建設，前身為東龍建設，原來是味丹楊家的第2代楊文宗所創。楊文宗是味丹董事長楊頭雄胞弟，10多年前不惜高價買下許多7期土地，其中這筆2000多坪土地是多年整合而來，單價不超過145萬元，眼光堪稱精準。

據了解，楊文宗正要開發土地之際，卻在2017年底驟逝。由於該地位處精華區，近幾年有許多仲介探詢，據悉興富發也曾接觸過；《財訊》報導指出，也曾有人想整合周邊共萬坪土地，地主包括東龍建設、婦友、豐邑建設、聯聚建設，目標是興建百貨商場、飯店、辦公的複合大樓，連壽險業也表達高度投資意願。不過，外傳楊文宗有3房、共5個兒女，多年來對土地處理也無法取得共識。

一直到日前楊家原委由戴德梁行公開標售，後又決定撤標，消息一出就被皇翔直接高價買斷。也可看出皇翔深耕台中的企圖心。