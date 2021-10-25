「地方傳愛，有永慶在！」愛，可以是支持弱勢朋友渡過難關、增進各族群間的情感連結，救國團及台灣原住民長虹文創整合行銷合勞動合作社在10月23日分別舉辦了公益活動，早上由救國團舉辦「公益不停步•臺灣齊守護」全國義工公益日，下午由台灣原住民長虹文創整合行銷勞動合作社接力舉辦原住民公益活動。永慶房屋不只是消費者買賣房屋的圓滿推手，更是地方鄰里、組織辦活動的最佳夥伴，永慶房屋贊助一整天活動所需的帳篷，也共襄盛舉擺設攤位，促進商圈繁榮，民眾直呼：「地方活動總能看到永慶的身影！」

永慶房屋贊助救國團公益日活動

救國團以「公益、教育、服務、健康」四大志業為目標，長期以來藉由各類活動號召社會大眾一同做公益，「全國義工公益日」更邀請熱心人士及青年參與募款支持各地弱勢團體。永慶房屋內湖區店經理陳冠綸表示：「這麼有意義的活動我們當然要提供支援！當初活動主辦方主動聯繫，我們二話不說馬上答應協助，這次活動非常盛大，永慶一共贊助了41頂帳篷，希望讓更多民眾參與公益活動，一起做公益，永慶的公益之心也是不落人後，不只贊助帳篷，我們有兩個攤位規劃送氣球、糖果及餅乾的活動，希望大小朋友都玩得開心！」

救國團服務組組長黃新惟表示：「因為有在地好朋友永慶房屋的加入，贊助園遊會的帳篷讓活動順利，現場豐富的攤位有販賣二手物品、闖關活動等等，還有『陪你過聖誕，送愛小天使』特別企劃，弱勢孩童將有關夢想、生活及學習所需的物品許願掛在聖誕樹上，邀請民眾響應認領。希望募集的款項可以幫助社會上的弱勢族群，更鼓勵大家一同發揮愛心，展現公益服務正能量。」

永慶房屋特別準備可愛的造型氣球、小點心，希望邀請更多民眾一起參與公益活動。(圖/永慶房屋提供)

原住民多元文化體驗 永慶房屋認同理念全力支持

傍晚的文創市集也吸引許多民眾的目光，有原住民表演、頒獎典禮等精彩活動。台灣原住民長虹文創整合行銷勞動合作社長期針對原住民進行就業培力、訓練等方式推廣原住民文化，也讓偏鄉、弱勢的原住民可以學習一技之長，這次透過文創市集讓大家更認識原住民多元的風貌。

中華民國節約能源推廣協會理事長張喜文表示：「原住民豐富的文化值得大家深入認識，希望藉由活動讓更多人認識原住民。這是第一年舉辦這種市集活動，需要結合很多人的力量，謝謝永慶房屋的同仁提供活動所需的帳篷，讓來自台東、花蓮等地方的原住民可以盡情展現自己的特色，像是有販售手工彩繪藝術品、小米酒冰淇淋、咖啡等等，讓現場民眾重新認識多元的原住民文化！」