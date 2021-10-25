紅賓士男北市街頭囂張亮槍 警圍捕「聖經」內搜槍彈

北市警方22日下午1點多，接獲民眾報案，指重慶北路有一台紅色賓士車車主當街亮槍，警方獲報後在4點多發現該名嫌犯，但他不願配合警方盤查，與員警堅持20分鐘，最後被刑事幹員強拉下車，並在車後行李廂內起出一把改造手槍、子彈以及毒品，訊後依法送辦。

有多項前科的徐姓男子，22日下午1點10分前往討債，光天化日下持槍恐嚇被害人，行徑囂張，隨即駕駛一台紅色賓士逃逸，被害人立即撥打110報案，警方從大同區一路追到中山區，最後在吉林路攔下該車，在大馬路上堅持20分鐘。

徐男聲稱自己沒有違法，不願開車門，也不願意出示證件，直到支援警力趕到現場，徐還嗆「什麼理由叫我下車」、「剛剛已經盤查過了」不願開門，直到徐辱罵三字經，員警實在按耐不住，抓著徐男衣領，硬扯下車，另外一組人則在後車廂，發現鐵盒內裝有1把改造手槍、4發子彈，並在車內起出安非他命0.3公克。

警方表示，以前常有毒蟲將安非他命藏在寫有英文「聖經」的鐵盒內，徐男後車廂放有類似鐵盒，打開後赫見一把手槍，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪移送法辦。

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