新北市並發表營運管理手冊愛與照顧的寶典 左起社會局長張錦麗、副市長陳純敬、市議員連斐璠、新北市嬰幼兒托育協會理事長包崇明。（葉書宏攝）

新北市副市長陳純敬在永和仁愛公托中心與幼兒互動，擔心幼兒平衡欲伸手保護。（葉書宏攝）

新北市副市長陳純敬和幼兒一起黏貼南瓜面具。（葉書宏攝）

新北市社會局今（25日）在永和仁愛公共托育中心歡慶永和仁愛、永和頂溪、新店大豐及土城清水等4家公托中心聯合開幕，副市長陳純敬表示，目前新北市公共托育中心已達94家，尚有多處場地籌備中，可望在明年農曆年前達到100家，讓更多的市民享有優質及平價的托育服務。

陳純敬提及今年受到疫情衝擊，市政雖以防疫為優先，但在侯友宜市長設定的公托翻倍成長政策目標下，仍持續努力盤點餘裕空間，並積極招募非營利組織承接辦理。就以地狹人稠的永和區為例，今年度公共托育中心已由2處倍增到4處。

陳純敬表示，新北市0到2歲人口約5萬1千多人，其中自行照顧者約3萬1千多人，約占61.7％；家外送托含公私托及居家保母者有1萬9810人，約占38.3％，這項成績遠遠超過衛福部推估的全國平均值（10至15％），不僅為六都之首，更是全國之冠。

陳純敬強調，新北市的公托政策，不只提供家長平價、優質、近便性的服務，也增加青年學子就業機會。而且新北市不藏私，對於托育的品質和管理，不論軟硬體，均有一套SOP，特別委由新北市公共托育營運管理中心（由長庚科技大學承接）主編營運管理手冊，可以說是一本愛與照顧的葵花寶典，採實體書及電子書同步出版，電子書即日起於「新北育兒資訊網」開放瀏覽使用，歡迎全國托育機構與專業人員參閱。

承接永和仁愛公托中心的新北市嬰幼兒托育協會理事長包崇明表示，10年前10月，他在汐止忠厚承接全國第1家公托中心；10年後他承接第91家，10年來新北市的友善托育政策不僅一路領先全國，家外送托率38.3％，甚且超過OECD國家33％；而且無論在環境或管理層面，都有很大的進展。

承接新店大豐公托中心的耕莘健康管理專科學校校長林淑玟也表示，該校共承辦新北市6家公托中心，感謝新北市友善托育政策，提供專業人才培訓機會，對於學生無論學習、實習甚至就業，都有一個友善的環境和鼓勵。

社會局長張錦麗表示，4家公托中心分別收托30至60名0至2歲嬰幼兒，總計可提供180個收托名額，即日起開放網路報名，歡迎家長上社會局網站、新北育兒資訊網、及「友善公托、幸福新北」Fb查詢。