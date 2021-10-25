聯準會縮減購債規模預期持續發酵，推升美國10年期公債殖利率走高，上周甚至一度創下5個月新高。回顧過去一周主要美國債殖利率表現，2年期公債殖利率上升6.5個基點，10年期公債殖利率累計上升8個基點，30年期公債殖利率上升4.3個基點，短天期和長天期利率之間的利差收窄，讓殖利率曲線趨平坦化。

債券殖利率續揚，整體債券基金買氣卻逆勢揚。根據EPFR最新統計，包含新興債、投資級債、市政債、MBS、政府債在內的整體債券型基金上周資金淨流入金額擴大至57.46億美元。其中，高收益債券基金一舉由先前的連2周失血轉吸金，爆出41.11億美元的資金淨流入，甚至改寫近28周來最大單周淨流入金額，創今年第二高，強勢回歸登主要債券基金吸金王寶座。

反觀新興市場債券基金已連續5周失血，惟單周失血金額已由前周的24.91億美元收斂至1.2億美元。上周貨幣市場基金這類保守資產亦相對不受青睞，已連2周淨流出，上周再失血41.77億美元。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，美國聯準會主席鮑爾上周重申縮減購債計畫，推升債券殖利率續揚，惟市場預期央行貨幣政策將採漸進調整，因此即便近期市場投資氣氛轉趨樂觀，卻無減資金對固定收益商品的渴求，也帶動國際資金持續進駐債市，整體債券基金上周買氣回溫。

黃百嵩表示，近期全球公債殖利率普遍走揚，受到通膨預期走高影響，根據美銀美林基金經理人最新調查，超過八成基金經理人近期逐步減碼公債部位，減碼比重達歷史最高。另外，最新公布高收益債企業升評與降評比率達1.72倍，再創歷史新高。顯見高收益債企業體質持續轉佳，伴隨公債殖利率上揚環境，高收益債具有高信用利差保護及存續期間較短等優勢，後市表現可期，建議投資人可適度分散配置參與。