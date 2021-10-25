在主要國內外企業即將揭露財報的樂觀寄望之下，韓股上漲。韓元走強；基準債券殖利率上升。

周一南韓KOSPI指數收漲14.38點或0.48%，為3020.54點，終止了連三跌走勢。

重量級權值股互見漲跌。三星電子跌0.28%，SK海力士漲1.52%，電池製造商樂金化學漲0.37%，網路公司Naver跌1.23%。

三星電子和SK海力士預計分別本周四和周二公布財報。

而臉書將在本周一公布；其他如微軟、蘋果、Alphabet都將在本周公布財報。

Kiwoom證券分析師Han Ji-young表示，股市能向前走多少的動能，將取決於企業財報季的表現。

南韓央行也將在本周二公布第三季經濟數據，預計將會稍微走弱。

外資淨買356億韓元(約3024萬美元)。

韓元升0.74%，1168.4韓元兌一美元。

最具流動性的三年期國債殖利率升0.8個基點，來到1.897%。