衛福部長陳時中今天透露，我國所採購的高端疫苗確實很有可能會打不完，不過目前高端疫苗正在向友邦巴拉圭申請緊急使用授權（EUA），也有多國向我接洽疫苗捐贈事宜，會盡全力讓高端疫苗被妥善運用不浪費。

500萬劑高端可能打不完 陳時中：多國正在接洽捐贈

立法院衛環委員會今邀陳時中進行施政報告，民眾黨立委高虹安提出質詢，認為衛福部自8月23日起就不曾公布高端疫苗的到貨量，以及完成封緘的相關劑量，與BNT、AZ、莫德納有清楚的到貨量新聞稿相比，資訊完全不透明，要求衛福部檢討改善。

對此，陳時中口頭表示，目前已施打的高端疫苗共有136萬劑，還有230萬劑庫存，保存期限可至半年，應不會有過期問題，將依照委員的建議，於官網上公開目前高端疫苗的到貨量以及封緘數量。

國民黨立委洪孟楷則詢問，目前還未到貨的200多萬劑高端疫苗，最後有無可能打不完？有無機會贈給其他國家？還是說高端根本是很難送人的燙手山芋？

陳時中回應，以目前的接種情形來看，確實政府採購的500萬劑高端，可以預測會打不完，至於能否贈送他國使用，要看高端是否有取得其他國家的EUA，目前該公司也正在巴拉圭努力申請，也有很多國家在跟我接洽。

指揮中心統計，截至目前我國共有75萬2654人接種第1劑高端，61萬4535人打完2劑，但23至24日接種第1劑高端的僅528人，施打第2劑的僅833人，數據不甚理想，陳時中解釋，這是因接種高峰已過才會出現緩打潮。