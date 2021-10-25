經濟部及行政院農業委員會近年來推動綠電，至今，高雄市漁電共生可加速推動區域已達2767餘公頃，佔高市魚塭總面積達71.29％，對高市漁電共生於2022年底達成210MW設置目標具相當助益。

為推動漁電共生政策，農委會依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」盤點「可優先推動漁業經營結合綠能之區位範圍」，交由經濟部能源局舉辦環境與社會檢核後，於10月18日率先公告高市「茄萣區、湖內區、路竹區、岡山區及阿蓮區可優先推動漁業經營結合綠能之區位範圍」。

另於10月21日公告「永安區、彌陀區及梓官區可優先推動漁業經營結合綠能之區位範圍」，除原區域範圍比照去年公告「漁電共生先行區」模式擴大，此次更新增梓官區，有助高市業者加速漁電共生案場申設推動。

高雄市副市長林欽榮表示，截至今年10月22日止，高雄市政府受理漁電共生申設案件計33件，預估發電量容量約62MW。由於中央公告漁電共生先行區或優先區範圍內之案場申請程序簡化，將提高業者及養殖漁戶申設意願，有助於明年底達成210MW發電容量申設目標，同時呼應市府規畫北高雄S廊帶高產值產業規畫政策。

海洋局說，高雄市為鼓勵民間建築物設置太陽光電，持續開辦太陽光電補助，今年度總補助經費計1500萬元，補助金額每峰瓩（kW）從6000至1萬元不等；公告補助延長期限至11月5日為止，鼓勵民眾向工務局建築管理處查詢並踴躍提出申請。