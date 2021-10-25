大陸戲劇圈一線女星趙麗穎，2018年驚喜宣布與大自己9歲的「蘭陵王」馮紹峰領證結婚，隔年生下了兒子「想想」，但今年4月竟先後宣布分手，這3年從相戀、結婚、生子到離婚，兩人可說對隱私相當保護，如今雖做不成夫妻但仍是孩子的爸媽，外界對於他們離婚後的關係與互動相當好奇，而趙麗穎曾透露如今如何稱呼馮紹峰，答案被奉為模範等級。

趙麗穎與馮紹峰因合作電影《西遊記之女兒國》相識相戀，最後奉子成婚，產後趙麗穎亮麗光速復出，本以為一家3口過著低調幸福的生活，但緋聞、婚變傳聞不斷，最終婚姻3年止步，兩人表示因工作相戀，卻也因工作聚少離多而分開，離婚後仍會共同撫養小孩，彼此還是有著切不斷的關聯。

在這段婚姻中，外界談論夫妻倆多，但兩人卻甚少在公開場合談論伴侶，趙麗穎曾出席活動被揶揄放老公在家帶娃，因此錯愕，而馮紹峰則曾在節目上抱怨婚後多時還沒有婚戒，還不小心把兒子的小名說出來，說完立刻驚覺不妙，馬上打電話跟老婆解釋，就怕老婆不開心，被認為這段夫妻關係，趙麗穎應該主導得多一些。

如今婚姻3年喊卡，趙麗穎恢復單身後變得更忙碌，事實上她從產後就很積極要回歸工作崗位，兩人離婚後，有個狀態讓眾人覺得饒富意味，就是趙麗穎始終稱呼馮紹峰為「好朋友」，讓人覺得算是給足體面，畢竟稱呼「前夫」覺得一直強調婚姻結束這檔事，直呼其名好像又太疏遠，兩人仍是孩子的爸媽，稱馮紹峰是「好朋友」很得體合適，因此被外界認為是昔日夫妻的教科書範本。