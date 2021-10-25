催淚紀錄片《地球迷航》今（25日）宣布由金鐘獎主持人黃子佼擔任宣傳大使，為電影、星兒發聲，黃子佼表示：「這個紀錄片很真實而且就在我們身邊有許多案例，每個故事其實都不一樣但又有一些共同性，看完後覺得非常感動也希望大家和我一起來理解這些朋友，平常生活當中可能有一些些資訊，但是透過導演的視角還有親子的互動，可以更明確的掌握到他們的想法或是生活的模式，雖然是一部紀錄片彷彿也是一種教科書，大家可以一起進入這個世界，理解我們身邊不同的靈魂不同的孩子。」

林正盛導演將自閉症孩兒獨有的藝術天賦搬至大銀幕，電影中4位來自星星的孩子陳樹緯、薛惠綸、韓沛軒、陳藍廷瑋各自擁有驚人的才華，讓宣傳大使黃子佼讚嘆不已：「對電影中最印象深刻的片段是星兒彈奏鋼琴的部分，平常看到許多音樂家在鋼琴前面如入無人之境，沒想到我在紀錄片也看到了，彈得也太好了吧!絕對是比賽等級，希望紀錄片播出之後也許有更多的舞台讓他們去發揮，我相信絕對不會讓大家失望的，好希望他們有更多被聽到和看到的機會。」

黃子佼也蒞臨林正盛導演和韓淑華老師共同為自閉症孩子創立的學院「多寶藝術學堂」，貼近自閉症孩子、親眼看見孩子精湛的琴藝和多項優秀的繪畫作品：「今天來到多寶藝術學堂，看到電影中的星兒，我彷彿在追星一樣，剛剛看到一位星兒在畫自己的宇宙自己的星球，絕對不會輸給國際藝術家！那些作品帶給我很多感動，內心不斷的讚嘆，還有鋼琴手太強大了，而且我剛剛是聽Live現場演奏，我就坐在他旁邊，他氣定神閒的模樣非常帥氣，彈完後還自己拍手好可愛喔，這些都是我在現場得到的感動很謝謝他們。」

黃子佼還大方透露林正盛導演其實才是他與孟耿如真正的媒人：「感謝導演當年拍了《世界第一麥方》讓我認識了孟耿如，我在那個首映會上心裡小鹿亂撞，在首映會結束後演藝圈的後輩耿如私訊我的臉書向我表達感謝，我們就聊起來最後竟結婚了，我每次都跟耿如說其實林導才是真正的媒人，如果林導沒有拍這齣戲，耿如沒有去演，我怎麼會在那個首映會上，我怎麼會跟他結婚怎麼會認識她，我心中認定他就是媒人，在我們沒有舉辦的婚禮本來是有安排林導演要來說說話。」

更大讚林正盛導演從未停止散播愛和溫暖：「這幾年我看到林導他在做的事情又不一樣了，當年是把世界冠軍麵包的故事告訴大家很感動，《世界第一麥方》我哭到不行，沒想到現在拍了《地球迷航》，林導卻用盡他的才華去說一個更真實而且更動人的故事，我在電影裡看到林導韓老師跟這些星兒的互動，他們真的好像一家人非常佩服，我也希望在未來有更多更多能力的時候能夠像他一樣，假設我們都有一些些創作的本事，或許我們都在某一個階段要去思考，在台灣在我們的身邊有這麼多值得分享的議題或著是值得報導的我們就善盡自己的力量，這是我從林正盛導演和韓淑華老師身上看到最想要跟他們致敬的地方，謝謝你們親身示範讓我們知道原來才華可以發揮到無極限，而且用在這麼對的地方。」

該片揭露既美麗又殘酷的事實，真實地呈現自閉症家屬面臨的困境，黃子佼表示：「其實很多星兒都有某種天分，而他們可以去延展這些天份，可能就是父母對他們的愛各種的包容各種的愛，以前我們都常講將心比心、同理心，我在想我一輩子都無法體會這些星兒爸爸媽媽所面對的問題跟困擾，可是他們的能量跟笑容又那麼的強大，電影裡面到幾組爸媽，尤其是很多媽媽受訪，講著講著就哭了、但講著講著又笑了，彷彿面對生命或者說是這個世界給予他們的任務，似乎自己都能夠得到很好的平衡，這是很令人心疼又敬佩的，其實每個人生命都有很多難題難關，怎麼陪伴然後最後留下愛，這是大家要一起學習的，我相信星兒一定有滿滿的愛，或許他沒有辦法直接說，他就用音樂，或許他無法像我們一樣出口成章，那他就用畫畫，我自己是感受到滿滿的愛。」

育有3名兒女的金馬獎最佳女配角丁寧在觀賞完後也感觸頗深，他說「當媽媽之後有一個很深刻的感覺就是，我希望我的小孩異於常人！但是當我們看到別人異於常人的時候，我們又不經意用異樣的眼光看待。所有的恐懼都來自不理解，所有的愛的發生，都來自相互理解。理解這一切後，人與人沒有你多奇怪我多正常，只有生命的呈現如此繽紛燦爛、變化莫測。感謝我們身在其中。這是一部一定要被拍出來，一定要被很多人看見的電影，帶領看電影的人一窺另外一顆星球的美景，不用離開地球也看得到。」該片11月5日正式在台灣院線上映。