在軍中的日子對許多男生來說是段難忘的回憶，因為操課太痛苦，許多小事都能成為小確幸。有網友就丟出在軍營中投販賣機的話題，回憶當年販賣機的飲品是如何滿足內心的渴望，貼文一出引起廣大迴響，鄉民紛紛點出波爾茶不僅好喝，而且在營區外很難買到。

一名網友23日在PTT上表示，回憶當兵時操課完的放風時間，除了抽煙之外，能最迅速滿足渴望的就是投販賣機，原PO表示除了各種奇妙口味的阿薩姆奶茶外，他最常投的就是健酪，並詢問「你各位當兵時販賣機都投什麼飲料來喝？」。

貼文一出立刻引起共鳴，許多當過兵的網友們表示波爾茶是他們心中最想念的飲品，「有一款只有兵營販賣機有賣，外面少見，波爾茶」、「我懷疑只有波爾茶可選，廠商銷庫存」、「波爾茶，鼻子尖尖鬍子翹翹還拿根釣竿」。

其他網友也紛紛表示，「維大力系列，超便宜外面根本沒看過」、「乳牛奶茶我有印象，也是秒殺飲料」、「葡萄C，當兵每天兩三罐」、「喔對韋恩，這個也是大熱門」、「飲冰室茶集17塊，民國100年的時候」、「金車系列，有些出營區還買不到」、「阿薩姆各種口味500ml的那種」，也有許多鄉民表示，八寶粥也承載了不少軍中回憶，「八寶粥也很暢銷，因為我們伙房超級爛」、「渴得要死結果搶到八寶粥」、「泰山八寶粥啊！有喝又有吃」。