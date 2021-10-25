新北市中和警分局舉行所長、交通分隊長布達典禮。（中和警分局提供）

新北市中和警分局舉行所長、交通分隊長布達典禮。（中和警分局提供）

新北市中和警分局舉行所長、交通分隊長布達典禮。（中和警分局提供）

新北市中和警分局舉行所長、交通分隊長布達典禮。（中和警分局提供）

新北市中和警分局於今（25）日上午10時在國光派出所、10時45分在交通分隊、11時30分在員山派出所辦理布達典禮，由分局長李建廣親自主持，並於下午2時在中原派出所、2時45分在南勢派出所、3時30分在秀山派出所、4時15分在安平派出所陸續辦理所長布達典禮。

中和警分局長李建廣表示，中和轄區人口數超過41萬人，機動車輛約32萬餘輛，重要聯外道路有北二高中和交流道、臺64線高架道路、新北環河快速道路、中山路、中正路、景平路、連城路、景新街等，另有兩座聯外橋樑華中橋、秀朗橋，並有捷運中和新蘆線、捷運環狀線等捷運站貫穿轄區精華地段，所以維持交通順暢及行車、出入安全，這些是警察同仁需時時關注預防、努力的重點。

另中和轄內大賣場林立，北二高交流道車輛擁擠，加上路幅狹小、停車空間不足，造成道路交通流量負荷過重，尤其目前轄內有捷運萬大線工程施工，形成多處交通瓶頸，以致常有交通壅塞情形，如何使交通順暢、防止車禍發生，亦為當前交通重點工作。

典禮中並期勉新到任所長、分隊長秉持著市長「社區警政、安居樂業」的理念，並宣達局長念茲在茲的「人民最大、基層優先」、「第三方警政」、「五力齊發」等核心價值理念，積極推動各項工作，時時謹記「做事、做事、再做事」，不遺餘力為地方上的治安、交通努力，打擊幫派、詐欺犯罪、檢視槍械毒品、遏阻街頭暴力，對於所轄地區應無縫接軌落實警政工作，一同為中和市民打造良好的居住環境。

新北市政府警察局發布派出所所長職務調整，三峽分局橫溪派出所所長林合豐調派中和分局國光派出所所長、中和分局督察組巡官許勝凱調派中和分局交通分隊分隊長、中和分局南勢派出所所長曹恆鳴調派中和分局員山派出所所長、中和分局秘書室巡官張竣傑調派中和分局中原派出所所長、中和分局中原派出所所長陳賴儀調派中和分局南勢派出所所長、土城交通分隊分隊長陳則佑調派中和分局秀山派出所所長、汐止分局交通分隊分隊長蔡明璋調派中和分局安平派出所所長，並於25日辦理到職。