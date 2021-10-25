金曲歌王蕭敬騰（老蕭）因不滿電競冠軍Toyz以「美食公道伯」身分在YouTube節目批評自己開的日本高級料理店，在對方因涉毒被捕後，22日怒斥兩人不一樣level，「他沒資格跟我說話」，結果遭Toyz最大宿敵「統神」質疑打落水狗，餐廳Google評論今（25日）截稿前掉到剩1.7顆星，對此蕭敬騰所屬經紀公司「喜鵲娛樂」以3點回應。

喜鵲娛樂今（25日）透過《中時新聞網》回應：「尊重所有人的想法。」蕭敬騰方解釋，22日線上座談會探討的內容為網路霸凌，「因此媒體提出數月前餐廳遇到過的狀況，並非我們主動想在被批評數月後探討此事（若要落井下石，逮捕當天，應是黃道吉日！）」另外，蕭敬騰方強調任何人開店做生意，都有被批評的準備，尤其他是公眾人物，更知道有人支持就會有人反對的道理，對於作品、表演和餐廳的種種批評，都會虛心檢討；至於提到的「不要變得跟Toyz一樣level」，是因為對方涉嫌販毒被抓，「不能接受的不是評論，是一位行為踰矩的人」。

蕭敬騰的日本料理店被網友洗成1.7顆星。（圖／Google評論）

爭議的開端追溯到Toyz今年7月開箱蕭敬騰的日式餐廳防疫便當，儘管有說出好吃的部份，但綜觀其他食材的處理和整體價格，Toyz覺得很失望，批評便當菜色很無聊。隔了3個月，蕭敬騰22日受訪時首度回應此事，坦言起初不知道是否該去處理負評還是無視，和公司討論後決定冷處理，反酸Toyz：「他不是我的敵人、他是空氣，而且他也被抓去關了，現在應該尿尿也不好尿，吃飯也不好吃，保護自己很重要，不要變得跟他一樣level，我不需要花一分力跟他說話，他沒資格跟我說話。」同時心疼工作夥伴無端遭到攻擊。

統神看到這篇報導後，氣沖沖地在實況直播中公開罵蕭敬騰：「他確實不是你的敵人，他是我的敵人啊，而且已經被我打爆了，蕭敬騰給我閉嘴，關你屁事啊！」認為蕭敬騰隔了3個月才回應，質疑心態是「別人事大了，你躲在旁邊，別人落水了，你在那邊打落水狗」，部分網友認同統神的觀點，憤而狂刷蕭敬騰餐廳Google評論1星。

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