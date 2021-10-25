台北市長柯文哲和基隆市長林右昌近日為「基隆捷運」隔空駁火，柯文哲昨酸基隆捷運，「分兩階段，是等反攻大陸以後再處理嗎？」，林右昌隨即在臉書反諷，「思維怎麼還停留在反攻大陸、解救大陸同胞的年代裡」；不過，行政院長蘇貞昌今幫忙緩頰，怎麼找出共識比較重要；對此，柯文哲今怒斥，基隆輕軌變基隆捷運，林右昌任內可能開工嗎？那這不是騙局是什麼？

柯文哲昨在臉書貼文指出，蔡英文總統4年前宣布斥資80億蓋基隆輕軌，且是前瞻基礎建設第一案，如今基隆輕軌還沒開工，改名「基隆捷運」，經費暴增到400億以上，柯文哲今在防疫記者會上再度被問到，林右昌重砲反擊，說你腦袋一直撞牆，還停留在「解救大陸同胞」的年代，對此，柯回應表示，「基隆輕軌變捷運，八堵到基隆那段不見了，基隆捷運沒有基隆？不是很奇怪？」

柯文哲砲轟，做為前瞻計畫的基隆輕軌是80億，4年後要完工，今天連開工都還沒，路線又要重改，可行性評估跟環評都要重做，什麼時候開工？況且現在連路線都不知道，預算要怎麼編制？

柯文哲痛批，之前前瞻計畫的基隆輕軌也不見了，怎麼沒出來道歉？不是很喜歡大家出來道歉嗎？現在政治人物就是騙過這一關、再騙下一關，公家的錢也要把他當成自己的錢，400億是蓋哪裡到哪裡？路線都不確定，基隆輕軌變基隆捷運，林右昌任內可能開工嗎？那這不是騙局是什麼？

針對兩人的爭吵，蘇貞昌今也出面緩頰，大家應該好好坐下來談，對此，柯文哲說，我跟誰都沒有爭吵，是看誰不對就K他；隨即話鋒一轉，柯嗆，這不是基隆的事而已，是交通部的事、國家的事，但每個人態度好像都不甘我的事，蘇貞昌這麼厲害，要花這個錢，是行政院要執行的，每個人都不負責任。

柯文哲提到，輕軌轉成捷運的議題，也是找我們去交通部才突然冒出來，但最關鍵是「基隆到八堵」要如何解決，不能把沒辦法當辦法，說這段不處理，第二階段才處理，沒有人這樣做的，這段到底要怎麼處理。

柯文哲怒斥，「基隆捷運沒有基隆」，路線要改也不是不行，但要明著出來講，每次都用那種鋸箭法，而作為前瞻計畫第一炮的基隆輕軌，當時信誓旦旦說4年後要完工，4年到了，有人出來道歉嗎？還是有人會出來說，是要騙票都是假的，騙到下次總統大選，就說沒有了，下一次再換新的題目來騙，是這樣嗎？

柯文哲表示，基隆輕軌就是這樣，就知道為何前瞻計畫會被懷疑，作為第一炮，現在不見了，基隆輕軌變捷運，路線不確定，編什麼預算？我就明白問什麼時候開工？