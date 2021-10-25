中租-KY(5871)維持穩健營運動能，2021年9月稅後淨利持穩高檔、續創歷史第四高，使第三季稅後淨利改寫歷史次高。累計前三季自結合併營收527.69億元、歸屬母公司稅後淨利160.28億元、每股盈餘10.93元，雙雙續創同期新高，順利賺逾1股本。

中租公布2021年9月自結合併營收61.18億元，月減0.58％、年增達16.65％，改寫歷史次高。歸屬母公司稅後淨利18.42億元，月減0.5％、年增達21.21％，創同期次高、歷史第四高，每股盈餘1.27元。

合計中租第三季自結合併營收183.1億元，季增3.46％、年增達19.22％，連3季改寫新高。歸屬母公司稅後淨利55.28億元，僅季減0.02％、年增達23.2％，改寫歷史次高，每股盈餘3.82元。

累計中租前三季自結合併營收527.69億元、年增達21.03％，歸屬母公司稅後淨利160.28億元、年增達29.5％，每股盈餘10.93元，齊創同期新高。以各地區營運狀況觀察，台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增24％、48％及62％。

展望後市，中租對今年營運成長目標不變，預期業務將維持雙位數成長，包括台灣及東協應收帳款成長10～15％、中國大陸成長15～20％，東協地區將持續觀察疫情影響。而成長迅速的台灣太陽能業務，除進入大型案廠外，並規畫陸續進入儲能及售電業務。