今年以來，美國的政經產學各界一直在爭論通膨是會隨著這場大流行病緩解而逐漸消退的一時現象，還是一場持久不散的噩夢。許多企業高層開始質疑聯準會主席鮑爾一再堅持的通膨「暫時」論。雖然摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）在談到新冠疫情所引起的全球供應鏈問題時表示，這個問題很快就能獲得緩解，「現在是最糟的時候，到明年這根本不成問題」。但最近的一項調查顯示，大多數企業財務長認為供應鏈之亂將一直持續到2022年下半年或更久。

聯準會主席鮑爾上周在談到通膨問題時，坦承高漲的通膨率可能持續到2022年，他並表示供應緊張和人力短缺導致成本攀升，進而促使企業調漲價格，目前仍難以預測這些瓶頸何時能緩解。

美國財政部長葉倫周日接受媒體訪問時，坦承美國人已經有很長一段時間不曾經歷近來這樣的通膨水準，但她也反駁歐巴馬政府時期的財政部長桑默斯所言，葉倫表示：「我並不認為美國的通膨即將失控」，「雖然這場大流行病導致供應中斷，以及許多公司都面臨人力短缺問題，但明年這些問題就能獲得解決」，她預期美國的通膨率可望在2022年回落到2%水準，符合聯準會所主張的「可接受」範圍。她表示:「我預期到明年中至明年底、也就是明年下半年，通膨就會有所改善」。

當被問及拜登總統砸大錢的「重建美好未來」（Build Back Better）計畫是否會使通膨「火上澆油」，葉倫表示，獲兩黨支持的基礎建設方案，以及大規模的社會支出方案，這些支出的執行期長達10年。(2-2)