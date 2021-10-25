「金門坑道音樂節」藝術總監大提琴家張正傑將帶領「弦外之音室內樂集」演出。（金管處提供）

金門邁入第13年，最具聲光與場域特色的「坑道音樂節」將於11月27、28日共舉辦6場次，11／1下午2時開放網路售票，報名費每人200元。

這項由金門國家公園主辦的年度音樂饗宴，每年在1961年興建，「地下金門」代表作之一的翟山坑道登場，悠揚樂聲敲打花崗岩壁，迴盪於全長357公尺的「A」字形水道，在渾然天成的坑道大音箱中流洩，加上光束投射水面，洋溢靜謐浪漫氣氛，成為當地最具特色的觀光活動，吸引大批愛樂人來到。

今年的2大主題是「和平的渴望」和「希望的曙光」，邀請臺灣著名的詩人向陽、女高音黃莉錦、臺灣首席雙簧管演奏家謝宛臻，結合藝術總監大提琴家張正傑率領的弦外之音室內樂集，包括知名小提琴家李宜錦、張芝庭、中提琴家徐曉虹等人演出。

金管處指出，因翟山坑道的場地較為特殊，基於安全與表演品質，每場次聽眾僅限200人，此次活動採售票入場，並將於「OPENTIX兩廳院文化生活售票系統」報名，凡年滿7歲以上（2014年11／27前出生）均可參加。

但7至12歲者需有1名成人陪同，另因進場時需經過較多階梯，年長者或行動不便者，應考量行走安全無虞。詳情可上網搜尋各縣市兩廳院售票處資訊，或電詢：02-33939888。