「戲劇一哥」黃少祺帥氣外型加上精湛演技，累積了大批婆婆媽媽粉絲，日前發生規模6.5地震，黃少祺也在臉書發文報平安，公開自己家中的影片畫面，證實地震當下確實超晃，也意外讓大家看到他家超豪華的裝潢，引來網友大讚：「少祺哥的家真美啊。」

黃少祺在臉書發文，曬出家中攝影機在地震當下拍的畫面，鏡頭從電視櫃向內拍，整個客廳的擺設一覽無遺，就連飯廳、開放式廚房都能看到，在沙發後方還有偌大書桌，簡約典雅的裝潢也全曝光，水晶吊燈和大理石地板更看出黃少祺家中低調奢華的風格。

黃少祺也在文中表示，發生地震當下他正在瑞芳拍戲，「地震當下正在瑞芳淋著大雨如火如荼趕拍中，還好家裡都沒人…這地震強度真的很恐怖耶…電視櫃門第一次晃成這樣。」貼文一出，也立刻引起熱烈討論，不少網友紛紛直呼，「少祺哥的家真美啊！」、「比戲中的房子漂亮」。

事實上，黃少祺砸下7千萬在內湖買下建案，總坪數將近百坪，目前市值已經超過9千萬元，其中光是內部裝潢就花費了7、8個月之久，黃少祺出道多年，近年來多出演《甘味人生》、《炮仔聲》等鄉土劇，近期在《天之驕女》中的表現更令人驚豔。