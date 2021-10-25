刪Q罷免成功後，牽動年底4大公投動向，台北市長柯文哲25日表示，公投是另一個潘朵拉的盒子，無奈這國家把複雜的問題簡單化，不花腦筋思考解決方案，訴諸YES、NO與政黨對決。

柯文哲今午主持防疫記者會，被問及對4大公投的態度，他指出，公投是我們另一個潘朵拉的盒子，公投很重要的意義是社會對話與討論，像核能發電，他是反對核四，但不蓋後面的配套措施要講清楚，特別是核四不蓋，民進黨政府又提出2025非核家園，核電廠一、二、三廠全要停掉、四不蓋，不管怎樣，核電占台灣發電量12％，2025年離現在剩沒幾年，2025年電夠不夠？

他表示，台電一直向北市府說東區門戶計畫，增加這麼多建築物，東區的電會不夠，要蓋松湖變電所，電夠不夠就明講，不夠就跳電。

柯文哲說，常常我們要在政治上務實處理問題，投票YES、NO把複雜問題簡單化，像進口萊豬一開始主張源頭管理、明白標示，簡單的事硬是不做，民眾乾脆就都不要吃、禁止萊豬。

他還說，2018年投票站了1個半小時，投票率整整降了10％，若和愛莎尼亞一樣用手機投票，要不要公投綁大選有什麼關係，無奈這國家把複雜的問題簡單化，因為也不想花腦筋思考解決方案，就訴諸YES、NO與政黨對決，公投結果出來是參考用或有執行效果。

柯文哲強調，台灣不是落後國家，國民素質有一定水準，不應該被藍綠兩黨讓我們腦袋變笨，公投要的是討論，藻礁更好笑，不要破壞藻礁、核四要停掉，那真的要用愛發電嗎，對台灣政壇弱智行為，把老百姓當白痴在耍，「你問我怎麼辦我也不知道」，總要有人明白講出來是不對的、在搞騙局，但老是在當烏鴉也不討喜。