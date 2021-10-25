從9月初開始，台積電赴高雄設廠傳聞不斷，傳出將在中油高雄煉油廠打造先進製程7奈米重鎮，刺激高雄楠梓、橋頭及岡山等地區房價上漲。不過，近期高雄房市卻出現降溫狀況，被認為與台積電未證實設廠有關，然而有專家卻點出，主要原因是這一段期間房子賣太快、價格漲太兇有關。

原先外界預期台積電會在14日的法說會證實赴高雄設廠的投資案，但總裁魏哲家僅拍板宣布將赴日設廠，初步規劃以22及28奈米的特殊製程為主，預計明年開始設廠，2024年量產，並未提及高雄廠。

由於台積電並未證實此事，讓不少有意在高雄買房的人信心動搖，甚至有人認為台積電高雄廠尚未定案，是導致交易量下滑的主因。對此，ETtoday報導，近期造成北高雄房市交易冷卻的主要原因並不是台積電，而是先前賣太快、漲太多所導致。

報導指出，高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，這波北高雄的房市熱潮來得快又急，隨著價格愈來愈高，民眾也會擔心追高是否妥當，另外就是快速銷售後市場選擇性少了，新房子及預售案漸漸不多，才會導致交易數量退燒。另外，台積電遲遲未宣布設廠事宜，對客戶來說還是會產生猶豫，不過看起來並非這波降溫的主因，但交易稍微退燒，冷靜一點，對高雄房市也更健康。

此事也在PTT論壇Home-Sale版引起網友們熱議，不少人認為台積旋風讓楠梓地區房價站穩2字頭，甚至上看3字頭是相當詭異的事情，「誰會想住在工業區附近啊，當然是選美術館特區」、「好好的市區不買，買那種投機產品」、「就炒過頭了啊，有錢不如去買美術館，生活環境都屌打」、「老問題了，沒開工不要搶進，那個地質跟水的問題，5年搞不定我都不意外的事。」