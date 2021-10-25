佛光大學「2021奧林匹克精神講座」，將於26日中午12點邀請東京奧澳游泳國手，目前世界蝶泳排名第5的「台灣蝶王」王冠閎，以及他的教練黃智勇擔任這次講座主講者，舉辦地點在雲五館藍海區，歡迎大家前往現場聽王冠閎分享自己擔任專業運動員一路以來的心路過程。
本次活動除了兩位主講者將針對「專業運動員的養成之路」各自發表演說，另外佛光大學也邀請宜蘭慧燈國中游泳隊近20名選手參與本活動，相信本活動除了能讓學生更進一步了解運動員成長之路之外，更能讓宜蘭地區有志朝向專業運動員的基層游泳選手，更增加許多信心。
佛光大學「2021奧林匹克精神講座」，將於26日中午12點邀請東京奧澳游泳國手，目前世界蝶泳排名第5的「台灣蝶王」王冠閎，以及他的教練黃智勇擔任這次講座主講者，舉辦地點在雲五館藍海區，歡迎大家前往現場聽王冠閎分享自己擔任專業運動員一路以來的心路過程。
本次活動除了兩位主講者將針對「專業運動員的養成之路」各自發表演說，另外佛光大學也邀請宜蘭慧燈國中游泳隊近20名選手參與本活動，相信本活動除了能讓學生更進一步了解運動員成長之路之外，更能讓宜蘭地區有志朝向專業運動員的基層游泳選手，更增加許多信心。
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