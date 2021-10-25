研考會主任秘書陳克文（中白衣者）出面接受陳情，表示「會轉達陳抗意見」，但陳抗民眾認為敷衍，雙方並無共識。（袁庭堯攝）

國民黨高雄市議員邱于軒（中）認為城中城大火明顯是人禍，是高市府社政、民政、公安、消防、都發等單位功能完全失靈。（袁庭堯攝）

高雄城中城大火釀46死悲劇，一群自稱「民間鬥士」的陳抗團體25日下午在高市府前拉布條抗議，訴求「光復高雄！市長下台！」。研考會主任秘書陳克文出面接受陳情，表示「會轉達陳抗意見」，但陳抗民眾認為敷衍，揚言市長不下台，就會有新的抗議活動。

由於抗議活動未合法申請，苓雅分局中午便調派上百名警力在市府前廣場戒備，市府四周也進行封路交管。

國民黨高雄市議員邱于軒趁質詢空檔來現場聲援，她表示，大家的訴求無關藍綠，是「責任政治」的展現，現在的陳其邁不要否認過去的「陳其邁立委」，當時痛批胡志強，如今卻像迴力鏢的傷到自己。

「不是兩年拚四年嗎？為何拚出高雄史上最嚴重大火？」邱于軒痛批，城中城事件撇開縱火疑雲，明顯是人禍，是高市府社政、民政、公安、消防、都發等單位功能完全失靈。

徐尚賢酸陳其邁自詡對高雄「一生懸命」，但市府卻漠視公安、草菅人命，讓高雄人「命懸一線」，城中城大火燒死無辜的46人，說要負責的陳其邁迄今還不下台，根本雙重標準。

陳克文表示，感謝民間團體到場，大家的意見都聽到了，一定會把意見充分轉達給負責的單位。「這段時間以來，市府團隊正緊鑼密鼓的處理相關問題」陳克文話沒說完，立刻又遭抗議民眾砲轟「我們要的是他下台！」、「以前死9個就叫人下台，現在死46個是不是要下台5次？」。

陳抗民眾接著逼問「陳其邁什麼時候要下台？」陳克文現場僅尷尬微笑，隨後在警力護送下返回市府。

杏仁哥揚言，陳其邁若不下台，他們後續還會發動數波抗議行動。活動進行至尾聲，警方兩度舉牌警告，引發陳抗民眾不滿，雙方一度發生小規模的推擠衝突，所幸平和落幕。