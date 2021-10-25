企排17年10月30日正式開打。（陳筱琳攝）

身上長了6公分大的惡性瘤，讓男排選手「閃丸」張善源一度產生負面情緒，不想回到球場，在老婆鼓勵下恢復樂觀心情，企業17年甲級男女排球聯賽回歸球場，以經驗幫助屏東台電男排隊。

張善源透露，腰背部長了一顆6公分惡性瘤，「不是癌症，單純是一顆惡性瘤，企排15年賽季為了救球撞到，那顆瘤因此血腫不消，最後選擇動手術切除，去年10月15日企排第16年開打前開刀，動刀前一天還在練球。」

這個留下約23公分傷口的大手術，讓張善源出院後休息了約1個月，他說：「原本因為威脅身體健康而無心繼續打球，心裡對於打球有不少負面情緒、不想面對，但老婆一直鼓勵我，後來選擇用樂觀的態度面對這個考驗。」

張善源坦言，動了個大手術再度回到球場，體能肯定受影響，目前也不太能做翻滾類的動作，不過重訓上影響到不大，醫生也鼓勵透過運動來復健是蠻好的方式。

屏東台電男排隊教練江天祐指出，球隊本季進攻上有劉鴻敏、黃正良，張善源可以在後排接發以及經驗上扮演穩定軍心的前輩角色，幫助球隊培養更多年輕好手、慢慢換血。