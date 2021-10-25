貨櫃集散站啟用後，安平商港也升級為貨櫃港。（洪榮志攝）

安平商港首座貨櫃集散站內的高規格危險品倉庫。（洪榮志攝）

安平港自1997年升格為國際商港後，一向以散雜貨及大宗物資運輸為主要營運項目。鑑於國際海運受到疫情的影響，高雄港面臨相當大的運輸壓力，也吸引廠商投資3億元在鄰近的安平港興建首座貨櫃集散站，除盼能有效節省高雄至台南之間的陸上運輸時間與成本，稍微降載高雄港的負載外，也讓日韓陸港等近洋海運貨物運輸擁有新的選擇。

台灣港務公司總經理陳劭良表示，安平港首座貨櫃集散站由誠益自貿通運公司投資興建，櫃場占地面積2.5公頃，場區內不僅有現代化的1500坪自貿物流倉庫，還有2棟符合消防法令的高規格危險品倉庫，櫃場內更設有200餘座冷凍貨櫃儲位及超過百座的一般貨櫃儲放區，可提供離散雜貨及貨櫃進出入口、轉運作業、冷鏈物流、自由貿易港區業務等服務，以滿足客戶多元化的需求。

台南市政府經濟發展局也指出，安平商港配合台南市的發展，定位「北觀光、南自貿」雙核心主軸。其中，南自貿部分，在首座貨櫃集散站落成啟用後，可提供地方產業、內陸物流業者與港區倉儲作業進行雙向垂直整合，除樹立安平港貨物運輸的新里程碑外，未來還可望成為大台南地區，甚至雲嘉地區，提供周邊產業貨櫃物流、集散服務，更有助於奠定開闢近洋固定航線的基礎。未來港市還將持續緊密合作，朝水岸自貿港口雙目標穩健邁進，共同帶動台南市的經濟發展。

至於北觀光部分，市府也全力配合港務公司，將安平港北觀光區域打造成親水遊憩港口，繼亞果遊艇集團投資開發國際遊艇城後，水岸複合觀光遊憩區也在今年成功引進南仁湖企業破百億的投資，打造全台規模最大的濱海綜合度假城，勢將有助於帶動台南市親水遊憩產業的發展。