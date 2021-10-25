三峽區公所為改善北大海洋公園環境，初步規畫重建公園，將各區塊做串連，並設置海盜船意象的遊具，改善整體環境，預計明年6、7月完成。（蔡雯如攝）

新北市三峽大義路上的「海洋公園」原為遠雄集團認領的特色公園，該公園後由三峽區公所維管，但公園因年久失修，常有積水、地磚凹陷問題，周邊北大高中師生、住戶都曾在此摔跤，且照明設施不足，久而久之形成治安死角。區公所為改善環境，初步規畫重建公園，將各區塊做串連，並設置海盜船意象的遊具，改善整體環境，預計明年6、7月完成。

北大近年人口快速增長，北大海洋公園內既有的廣場空間沒有妥善整理和運用，每逢大雨，園區內外側步道常有積水問題，且園內的罐頭式遊具早已不符使用需求，當地居民擔心滑跤以及夜晚燈光昏暗治安問題，便向市議員廖宜琨反映，爭取約1000萬經費改善。

三峽區公所今與廖宜琨等人到場會勘，區公所表示，原先公園廣場的遠雄logo設計將會拆除，未來溜冰廣場將遷移至此處，變成大眾活動空間，而園內的迷宮牆也會做外觀清洗改造，地面材質等將跟溜冰廣場做連結，針對園內積水問題，將會把既有排水管道連結地底排水箱涵，人行鋪面也會改為壓花地坪，加強排水。

另外，原有的罐頭遊具因考量年限、學齡前兒童需求，將會保留，但會新增共融式遊具，目前計畫朝海盜船、船槳等海洋意象設計，做爬網、滑梯等遊樂設施，而遊樂區周邊石椅燈具也將換新，增加光源改善治安死角。

三峽區公所表示，海洋公園整治範圍約303坪，已獲市府平均地權基金預算支應，預計初步設計約需1個月完成，之後會召開地方說明會，整合周邊住戶意見後，做些微調整，預計明年3月可動工，約3、4個月後可完工。