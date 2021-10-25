1名女網友日前在網路上發現某社團標榜能提供免費法律諮詢，她因為某官司想提告誣告，因為決定詢問對方提告的成功機率，對方先是不斷回應「極低」，之後又說「以你的智慧很難跟你解釋」，讓她相當不滿對方態度，直言「我是來諮詢問題，而不是被人家拐著彎罵的」。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她日前看到某社團標幫免費法律諮詢，因此透過訊息詢問某事件她若提告誣告成功機率多少，對方則回應「極低」，她則繼續詢問若有證人仍同樣告不成嗎，對方繼續回應「極低」，她之後詢問原因，對方竟回應「以你的智慧很難跟你解釋」。

男子詢問法律諮詢若提告成功機率大嗎？對方先是不斷回應「極低」，之後又說「以你的智慧很難跟你解釋」，讓男子相當不滿。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該名女網友之後嗆對方「是喔，那我還是去找法扶律師諮詢，至少講話不會這麼沒禮貌」，她事後將對話內容截圖PO出，強調「正常人都會不爽吧？什麼叫以我的智慧很難跟我解釋？」她認為態度如此差勁，就不要做免費法律諮詢，「我是來諮詢問題，而不是被人家拐著彎罵的」。

其他網友則留言說，「免費的最貴，如果你今天付錢他就不會這樣了」、「我去找立委、議員的免費法律諮詢，也問不太出東西，直到要他報價」、「是不是全部的律師都這樣我不知道，但蠻多律師提供免費諮詢是抱著開發客戶的概念」、「直接反過來問他：請問有人用侮辱性字眼說我智慧低很，我可以告他嗎？」