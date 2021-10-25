台股今(25)日上下震盪，在金融族群與航運股反彈的帶動下，終場指數微幅上漲5.5點，漲幅0.03%，收在16894.24點。台北外匯經紀公司新台幣匯價以27.876元收盤，升值2.6分。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股目前呈現「內外兼具」的正向趨勢，顯示台股基本面仍偏樂觀。

雖然今天科技股表現較傳產與金融遜色，不過，近期多頭氣氛再起，帶動指數站穩月線之上，也改善了近期市場表現偏保守的氛圍，本周適逢美國科技股超級財報高峰，其中最受矚目的就屬蘋果公布財報，國內也有許多科技大廠法說將登場，不論是財報或法說等數據與展望，勢必牽動相關供應鏈股價表現，若數據持續報喜，則有望激勵台股重回萬七大關。

葉獻文進一步指出，台股目前呈現「內外兼具」的正向趨勢，顯示台股基本面仍偏樂觀，對內除企業獲利看升，五倍券於對內需的效應可望延續至2022年，近期許多機構均上調台灣GDP預估，包括中經院上修今年GDP成長至5.84%、IMF亦上調至5.9%。

外部方面，葉獻文說明，台灣9月外銷訂單金額629億美元，年增25.7%，拿下連19紅，儘管國際疫情、中國政策等不確定風險仍存，考量全球經濟復甦、電子新品持續推出及歐美銷售旺季，外銷動能有望延續，預估10月訂單金額年增率可望達22.1%至25%，推進連20紅，在經濟、企業獲利展望依舊樂觀的支撐下，台股長線趨勢仍看好。