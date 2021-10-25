名間鄉松柏嶺茶文化主題館，提供茶香味覺體驗。（廖志晃攝）

參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷，歡迎大家到茶文化主題館體驗。（廖志晃攝）

松柏嶺遊客中心，變身茶文化主題館。（廖志晃攝）

名間鄉茶葉種植面積與產量，均居全國之冠，交通部觀光局參山國家風景區管理處，為凸顯在地茶產業特色，將松柏嶺遊客中心改造為茶文化主題館，除了茶業歷史文物展示，遊客還可以免費參與茶面膜SPA等茶薰六覺體驗。

參山處代理處長曹忠猷表示，松柏嶺茶文化主題館將於28日開幕啟用，歡迎全國民眾體驗製茶工藝，領略茶文化的博大精深；開幕期間邀請知名書法家謝坤山，展出書藝陶刻作品，讓遊客到松柏嶺不僅欣賞茶園風光，也能感受茶鄉藝文魅力。

曹忠猷說，觀光局長張錫聰希望各地風管處的遊客中心展現地方特色，因為名間鄉松柏嶺地區茶業產量全國第一，所以將松柏嶺遊客中心打造為茶文化推廣，及多元趣味體驗的魅力場館，並規畫藝廊展覽空間，可望成為松柏嶺地區重要的觀光及文化亮點。

茶文化主題館除提供八卦山風景區的旅遊資訊，也規畫豐富多元的展出內容與互動體驗設施。1樓「松柏長青茶區」與「台灣茶區」，介紹茶產業重要發展歷程、4大茶樹品系及台灣製茶工藝；仿照早期製茶人家茶屋設計的「製茶體驗區」，讓遊客體驗古式手炒茶及傳統製茶用具；「茶薰六覺體驗區」則以大碗公盛茶湯，進行臉部薰蒸及茶面膜SPA體驗，提供視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺等六覺饗宴。

2樓「世界茶區」，讓遊客認識綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶、黑茶及再加工茶等7大類茶葉，讓遊客感受不同茶類的芬芳嗅覺體驗；歡迎遊客入館品茗、觀展，悠遊茶鄉同時體驗藝文氣息。