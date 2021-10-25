在新北市舉辦的全運會甫於日前結束，來自屏東內埔農工拳擊隊校友表現優異，分別代表各縣市出賽，共囊括2金2銀1銅在內5面獎牌，成績亮眼，堪稱賽場上大贏家。

其中2016年里約奧運國手賴主恩在男子64公斤級，完成個人全運會4連冠霸業，拳壇霸主地位難以撼動；91公斤級張智鈞這次帶傷上陣，仍勇闖決賽，雖最終惜敗對手，但奮戰精神仍搏得滿堂彩，也為屏東摘下1枚銀牌，女子75公斤級林李唯仙則收獲銅牌。

值得一提的是，為台中市在男子69公斤級摘金、外號「拳王」的全王家駿，以及81公斤級奪銀的張易陽，同樣畢業於內埔農工；當初2人為精進拳技，不遠千里從台中遠赴屏東求學拜師，終於為自己拳擊生涯留下輝煌一頁。

內農拳擊隊教練傅志群和羅尚策對於學生在全運會突出表現感到十分欣慰，傅強調，多數選手家境並不富裕，甚至來自弱勢家庭，但憑藉自己雙拳打出一片天，甚至翻轉人生，這是最令人感動，他也藉由學長姐故事，激勵其他同樣出身的孩子，在逆境中奮發向上精神。

內農校長張世波表示，拳擊是校內傳統特色，自老教頭傅東光40多年前創隊至今，已為國家培育出無數拳擊好手，其中更包括2位奧運國手、7位亞運國手，堪稱台灣拳擊國手搖籃。

至於在全運會摘金的賴主恩和全王家駿，已馬不停蹄啟程飛往塞爾維亞，參加2年一度世錦賽，過程中必須感謝各界支持與關心，使內農拳擊隊能永續發展，期盼未來能栽培出更多台灣之光，繼續在國際舞台發光發熱，讓世界看見台灣。