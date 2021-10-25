「我們在安靜中跳舞-聽障表演藝術文件展」今起在府中15展出。（新北市勞工局提供）

為推動身心障礙障者就業的多元發展，新北市勞工局與文化基金會合作舉辦「我們在安靜中跳舞-聽障表演藝術文件展」，25日開展邀請素人聽障舞者現場演出自身的生命故事，展現聽障表演藝術家多元職涯的可能性。展期自即日起至明年1月3日止，在新北市府中15動畫故事館展出。

「我們在安靜中跳舞」特展由導演王珩、舞蹈家林靖嵐共同帶領9位素人聽障者，從自身獨特經驗為主體而構成的創作。展覽現場包括「藝術家故事」、「藝術家最寶貝的3樣物品」，讓觀者了解對舞蹈的愛與一路走來的生命故事；「互動區」則透過模擬聾人透過助聽器聽到的環境音，讓觀眾實地感受他們最真實的生活、貼近聾人的世界。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市身心障礙人口超過17萬，勞工局一直積極推動身障者就業，其實只要給身障朋友機會，就能發揮無限可能性。這次是首度與文化基金會合作，針對聽障表演藝術工作者舉辦展演，除了希望藉此鼓勵聽人更貼近聾人的世界，未來也將持續結合不同面向，協助身障者探索各種職涯可行性。

文化基金會執行長林芥佑表示，今天看到充滿年輕、活力的開場表演，也佩服林靖嵐老師勇於創新，帶領聽障舞團奔向全世界，成為台灣之光感到很驕傲，盼邀各界一起觀展、享受「寂靜」的世界。導演王珩分享與聽障藝術家們的溝通、協作過程。

舞蹈家林靖嵐則表示，演出融合了聾人文化、藝術、平權等，讓生命經歷融合在演出之中，希望讓更多人了解聽障者文化。