台北市長柯文哲日前稱為避免社宅「債留子孫」需要停、看、聽，引發輿論熱議。北市議會政團林穎孟、林亮君、黃郁芬等人25日舉辦公聽會。對於北市都發局將2027年後稅賦納入社宅成本，引發學者與議員質疑，稅賦成本就占了四分之一，若市府不檢討，就沒資格漲房租。

北市議會政團議員林穎孟、林亮君、黃郁芬、苗博雅與OURs都市改革組織、社會住宅推動聯盟等民間團體與合作舉辦「社會住宅可持續興辦財務」公聽會。

住盟表示，目前台北市的46處社宅，興建營運總成本約1633億元，其中稅賦成高達424億。由於目前北市實施社宅減免地價稅、房屋稅，每5年須檢討一次，2027年可能再延長實施，但都發局已將2027年以後的地價稅及房屋稅納入支出。

都市改革組織秘書長彭揚凱質疑，除台北市外，中央與哪個縣市，有將房屋、地價稅算進去？市府雖有規畫設計、物業管理等等檢討，但對降低成本有限，而稅就占了四分之一，北市府卻認為這一塊完全不能動，那北市府完全沒有資格討論漲房租，因為明倫這宅就碰過了，柯說債留子孫、停看聽，就怕他認為說這個稅不能動，就只好漲房租。

彭揚凱也質疑，若北市自有房屋一房的人房屋稅都可以減免，市府自己蓋的社宅房屋稅還比較高？為什麼社宅不能減免？

苗博雅批評，柯一直把社宅講成債留子孫的大問題，但現在看社宅財務，問題有大到柯文哲用勞保基金比喻？這是恐嚇市民，每年編12億敬老卡480點數，社宅同樣照顧年輕人，就算每年編20億都不為過，北市不是付不起錢，而是市長選擇要付什麼錢，是政策選擇，但別再扯「債留子孫」。

「為什麼唯獨台北市轉不過來！」苗博雅再批，自償率與跟稅賦一定要納入成本沒有關係，要納入什麼成本是市府決定，今天付出去的房屋稅、地價稅是進入北市府的口袋，不能原封不動的挹注到基金嗎？「一百塊從左邊口袋移到右邊口袋」，屆時真要繳也是繳到北市市庫。

逢甲大學土木工程系教授張智元表示，成本還是過高，物業管理人力成本是70到80％，要特別小心「政府版城中城事件」，北市很多房子沒有錢拉皮，就是財務問題，升息、通膨問題，未來管理成本不是現在的基準，要更加小心盤點試算。

北市都發局副局長羅世譽表示，政府稅收都是各司其職，都發局有義務交房屋稅、地價稅到相關部門，若有需要補貼，會從市府預算撥補，就是這樣的財務循環；若之後稅賦減免延長，會按照計算公式同步變動。