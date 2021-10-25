停車位一位難求，卻有不少人把路邊免費車格當自家用長期久占，新北市交通局表示，板橋區大觀路一段、淡水區沙崙路131巷等兩區5條路段巷弄內的路邊公有停車位，自11月1日起納入停車收費管理，去年至今共將新店、土城、淡水、汐止、板橋、中和、鶯歌、林口、樹林、永和、三峽、五股、泰山、八里、三重及蘆洲等路段巷弄內的公有停車格轉型收費管理。

交通局停車營運科長許芫綺表示，交通局持續積極改善公有停車位遭久停占用問題，這次整頓的板橋區大觀路1段29巷179弄及淡水區沙崙路131巷13弄、沙崙路151巷26弄、淡海路184巷內文中4公園周邊道路的路邊汽車停車格計有146格，經邀集相關單位會勘，並獲得當地居民支持後，決議自11月1日起納入收費管理，並落實使用者付費原則，採計次收費(4小時開單1次)，每次30元。

許芫綺表示，新北市總計有3萬5928格公有路邊汽車停車格位，去年迄今陸續清整新店、土城、淡水、汐止、板橋、中和、鶯歌、林口、樹林、永和、三峽、五股、泰山、八里、三重及蘆洲等路段巷弄內的公有停車格轉型收費管理，除提升停車轉換率，讓公共停車格位能夠公平分享，交通局也有專人按時巡查，如遇無牌或廢棄車輛，均立即通報環保局或監理機關處理，杜絕久停占用，以整頓停車秩序，提升環境品質。

交通局表示，新北市路邊停車行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動持續進行中，老用戶享有每2筆現折5元、每4筆現折10元，而自今年起新加入的新用戶還可再享前3個月(90天)每筆路邊停車費88折優惠。