黃坤樹製作各種手工皮件，包含鑰匙圈、手機套和精巧彌月鞋，好看又耐用，可惜卻因不諳網路行銷，銷售量不如預期。（勞動學苑提供／謝瓊雲彰化傳真）

黃坤樹報名「社群經營與網路數位行銷班」職訓課程，重新歸零學習，將近3個月、400多個小時的練功，讓他深感功力大增，粉專追蹤人數與商品詢問度，明顯大增。（勞動學苑提供／謝瓊雲彰化傳真）

黃坤樹是30年老經驗的製鞋師傅，4年多前自己創業透過網路社群販售自己純手工製作且嚴選皮材的手工皮件。（摘自臉書粉專／謝瓊雲彰化傳真）

夕陽產業裡中年失業的男子，變身社群行銷高手，銷售自己手工打造的客製化皮件、飾品。55歲黃坤樹擁有一身製鞋開版絕活，5年前卻因工廠結束營業而失業，他決定自立門戶在網路銷售產品，卻對網路行銷不得要領，近日報名參加「社群經營與網路數位行銷班」課程，所學實際應用，粉專按讚人數與商品詢問度果然明顯增加，讓他重拾信心。

黃坤樹投身製鞋業30年，是鹿港在地鞋廠資深老師傅，近年製鞋業大量外移、加上低價鞋款傾銷競爭，而成為夕陽產業；許多在地鞋廠不堪虧損，面臨轉型或歇業，過去曾是十分搶手的製鞋開版師傅，如今卻沒有在地鞋廠請得起。

從小就對皮革製品著迷黃坤樹，國中畢業後即在製鞋業當學徒，工作期間他積極努力學習相關知識，除了鞋樣開版工作，他也利用閒暇進修手工皮件製作等課程，累積30年相關經驗。

黃坤樹說，在地鞋廠一家家關門結束營業，4年多前他決定自立門戶，自己創業製作皮帶、鑰匙圈、手機套和彌月鞋等手工皮件飾品，並透過臉書粉絲專頁「皮皮動物園手作坊」銷售；對皮革有很深的感情的他憑著30年的手藝，做出來的產品好看精巧又耐用，原本對手藝和商品都深具信心，不料銷售量卻遠不如預期，疫情爆發期間更是無人聞問。

他得知勞動力發展署中彰投分署勞動學苑辦理的「社群經營與網路數位行銷班」課程，鼓起勇氣報名，從零開始重新歸零學習，長達3個月、400多小時的職訓課程，彷彿練功一般讓他功力大增。

黃坤樹感嘆，人生半百才因緣際會創業當老闆，原本對自己的產品很有信心，沒想到竟是敗在「網路行銷」上。職訓班課程從基本的創意行銷與文案撰寫、商品攝影及影像後製等技巧開始學習，進一步學習拍賣平台操作及多媒體行銷的應用，讓他感覺獲益良多，也看到了經營的曙光。

經過近三個月的職前課程學習，他「現學現賣」將上課內容運用於自營臉書上，不但臉書粉絲團經營方式變活潑，產品款式也更加多樣化，讓親友都對他刮目相看。黃坤樹販售自己純手工且嚴選皮材製作出來的皮件及飾品，已有穩定客源，參加職訓後更像打通任督二脈有更多源源不絕的創意與想法，期待能快速帶來更穩定的收入。

他鼓勵跟他一樣的中高齡朋友，不論想創業或再就業，都應該多運用政府資源，參加職訓課程，不只學習一技之長，還能跟班上年輕同學們互相交流，了解目前主流趨勢，開拓自我眼界。