夕陽產業裡中年失業的男子，變身社群行銷高手，銷售自己手工打造的客製化皮件、飾品。55歲黃坤樹擁有一身製鞋開版絕活，5年前卻因工廠結束營業而失業，他決定自立門戶在網路銷售產品，卻對網路行銷不得要領，近日報名參加「社群經營與網路數位行銷班」課程，所學實際應用，粉專按讚人數與商品詢問度果然明顯增加，讓他重拾信心。
黃坤樹投身製鞋業30年，是鹿港在地鞋廠資深老師傅，近年製鞋業大量外移、加上低價鞋款傾銷競爭，而成為夕陽產業；許多在地鞋廠不堪虧損，面臨轉型或歇業，過去曾是十分搶手的製鞋開版師傅，如今卻沒有在地鞋廠請得起。
從小就對皮革製品著迷黃坤樹，國中畢業後即在製鞋業當學徒，工作期間他積極努力學習相關知識，除了鞋樣開版工作，他也利用閒暇進修手工皮件製作等課程，累積30年相關經驗。
黃坤樹說，在地鞋廠一家家關門結束營業，4年多前他決定自立門戶，自己創業製作皮帶、鑰匙圈、手機套和彌月鞋等手工皮件飾品，並透過臉書粉絲專頁「皮皮動物園手作坊」銷售；對皮革有很深的感情的他憑著30年的手藝，做出來的產品好看精巧又耐用，原本對手藝和商品都深具信心，不料銷售量卻遠不如預期，疫情爆發期間更是無人聞問。
他得知勞動力發展署中彰投分署勞動學苑辦理的「社群經營與網路數位行銷班」課程，鼓起勇氣報名，從零開始重新歸零學習，長達3個月、400多小時的職訓課程，彷彿練功一般讓他功力大增。
黃坤樹感嘆，人生半百才因緣際會創業當老闆，原本對自己的產品很有信心，沒想到竟是敗在「網路行銷」上。職訓班課程從基本的創意行銷與文案撰寫、商品攝影及影像後製等技巧開始學習，進一步學習拍賣平台操作及多媒體行銷的應用，讓他感覺獲益良多，也看到了經營的曙光。
經過近三個月的職前課程學習，他「現學現賣」將上課內容運用於自營臉書上，不但臉書粉絲團經營方式變活潑，產品款式也更加多樣化，讓親友都對他刮目相看。黃坤樹販售自己純手工且嚴選皮材製作出來的皮件及飾品，已有穩定客源，參加職訓後更像打通任督二脈有更多源源不絕的創意與想法，期待能快速帶來更穩定的收入。
他鼓勵跟他一樣的中高齡朋友，不論想創業或再就業，都應該多運用政府資源，參加職訓課程，不只學習一技之長，還能跟班上年輕同學們互相交流，了解目前主流趨勢，開拓自我眼界。
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