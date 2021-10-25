阿里山鐵路支線眠月線今傳出今年首宗山難意外，失足掉落山谷的男性登山客被找到時已無呼吸心跳。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山鐵路支線眠月線有「祕境」美稱，近年已成登山人氣景點，包括Selina任家萱日前也曾造訪，今下午傳出1名男姓登山行經眠月線步道17號橋時，不慎失足摔落約6米深的山谷，原本一度傳出登山客還有意識，搜救人員接觸到他時，人已明顯無呼吸心跳。

嘉義縣消防局今下午1點04分，獲報有一行3人的男性登山客，行經阿里山眠月線17號橋附近，42歲鄭姓登山客不慎摔落約6米深橋下，消防局立即派遣奮起湖、中埔及阿里山等分隊人員，會同林務局嘉義林管處阿里山工作站人員、員警前進事故地點。

據報案人指出，失足登山客原本意識清楚，還能和夥伴對話，並透露右手疑似骨折，但救難人員接觸到傷者時，人已無呼吸心跳，疑似傷重身亡，目前救難人員已以繩索將人救出，正徒步搬運至眠月線的聯外道路，準備送醫。

之前因疫情和塔山步道整修，眠月線曾封閉一陣子，8月才再度開放，隨疫情趨緩，申請入山民眾變多，今這起死亡事件是今年第一起眠月線山難意外，去年3起救援案件，也有1人送醫不治。