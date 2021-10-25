前桃園市政府青年事務局長顏蔚慈於9月中離開服務8年的桃園市，25日在臉書宣布將角逐2022年新北市三重、蘆洲區選舉，聲明發布後湧入大量按讚數，桃園市長鄭文燦也留言表示，「蔚慈是個有理想，有熱忱的年輕人，在市府的表現十分優秀，嫻熟行政體系，又善於溝通民意，是不可多得的好人才。」

據了解，顏蔚慈父親在三蘆地區經營家具行，是在地三重人，而顏蔚慈一直以來都有為鄉服務想法，目前已在蘆洲區三民路上成立服務處。顏蔚慈說，今年受鄭文燦市長的鼓勵返鄉參選，希望為三重、蘆洲選區帶來年輕新價值，鄭文燦也勉勵她：「既然有心、決定了，就要全力以赴。」

顏蔚慈發布參選聲明後，除了鄭文燦，也有許多政壇大咖留言為她加油打氣，屏東縣長潘孟安說：「青年參政需要勇氣，青年返鄉需要能力。」同為女性青年參政的立委賴品妤，也留言為顏蔚慈加油，還有許多來自全台各地的年輕議員亦留言鼓勵，分享青年從政的經驗。

顏蔚慈表示，決定參選後就立刻啟動請益計畫，積極拜會三重、蘆洲地方里長、前輩，聽取許多寶貴意見，她明天開始就會有公開行程，直接走進社區與居民交流，讓三重、蘆洲的選民更加認識顏蔚慈，進而願意選擇與她一起改變這座城市。

顏蔚慈在2013年加入鄭文燦競選桃園市長團隊，隨後進入桃園市府服務，從秘書處做起，了解市府後勤行政運作，並且參與國際事務以及城市外交，讓世界聽見台灣的聲音。

其中，顏蔚慈曾於2016接下台灣燈會專案，把桃園獨特的多元族群文化行銷到全台灣，創下單日369萬人次觀賞紀錄，參觀人數也首次突破2000萬人次。