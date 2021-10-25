宜蘭昨（24日）下午發生6.5強震，不僅是今年以來最強地震，亦是當地近30年來最大地震，許多民眾驚慌失措，尤其是高樓層的住戶對晃動最有感，有網友無助表示，「地震發生該往上逃還往下逃？」；底下留言一面倒，「不要亂移動才安全」、「不跑，靜觀其變」；內政部消防署提醒，地震發生當下應立即採「趴下、掩護、穩住」動作。

昨日下午宜蘭南澳地區發生芮氏規模6.5地震，國家警報器大響，約有縣市搖出約4級的震度，評估此次地震為當地30年來規模最大，大台北地區明顯搖晃，網上也因此湧現許多地震文，所幸並未有災情傳出，僅一處無人居住的老舊民宅倒塌。

1名網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發文提問，請問買11層以上的高樓層住戶，若遇到大地震劇烈要晃時，「該逃的時候，會往上跑還是往下跑？」。

貼文一出後，底下網友答案一面倒，一致認為在高樓層根本逃不及，「小的不用跑，大的跑來不及，原地安好」、「我家在10樓，昨天我定格了，跑也沒有用啊，跑又跑不到1樓，電梯也不能坐」、「小地震不用跑，大地震跑了也沒用」、「趕緊衝去拿地震包，然後躲到柱子旁，或是堅固的傢俱旁」、「你跑不過倒塌的速度」、「不跑，靜觀其變」、「根本不用跑，聽天由命」、「地震來時還是待在屋裡還比外面安全」。

根據內政部消防署表示，地震發生當下應該立即「趴下、掩護、穩住」，躲在桌下或是牆角，保護頭部和頸部，並遠離吊燈、吊扇這類吊飾物，以及大型櫥櫃和冰箱等這類重物，避免被掉落物砸傷。